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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيمانى يرفض رحيل محمود متولى عن الأهلي

صدى البلد

 

قال الإعلامي محمد شبانة: "رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بالنادي الأهلي اقتراح لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح  في رحيل محمود متولي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد غيابه لفترة طويلة امتدت لاكثر من 4 أشهر عن الملاعب.


وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC  "كشف مصدر مسئول أن المدير الفني أكد للجنة على أهمية اللاعب خلال الفترة القادمة خاصةً أنه سوف يعتمد عليه بعد عودته من الإصابة وتماثله للشفاء في ظل تراجع مستوى عدد من اللاعبين في خط الدفاع  حيث يجيد اللعب في مركز المساك والديفندر .


وأضاف المصدر أن طبيب الفريق  أوصى المدير الفني بتواجد اللاعب بشكل تدريجي من خلال منحه دقائق معدودة فى بعض المباريات قبل أن يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي.


ويغيب مدافع الفريق، منذ فترة طويلة بسبب شكواه من الإصابات المختلفة قبل أن يصبح جاهزًا لتدعيم صفوف الأهلي في الوقت الحالي .

 


وغاب متولي  عن مباريات فريقه قبل التوقف الدوري وتأهله في قطر وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني الذي يرغب في عدم الاستعجال قبل إشراك اللاعب من أجل دخول أجواء المباريات بشكل تدريجي حتي لايتعرض للإصابات المفاجئة .

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