قتيلان وعدد من الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما وآخر 23 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال عملية اقتحام مخيم جنين في شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن 3 إصابات خطيرة وإصابة طفيفة وصلت إلى مستشفى ابن سينا، كما وصلت 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف، إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي في محيط مستشفى جنين، دخل إلى قسم الطوارئ، وتسبب بارتباك في العمل.

وأفادت مراسلتنا باقتحام الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، مخيم جنين ومحاصرته منزلا، وسط اشتباكات عنيفة.

وفي وقت سابق، قررت الشرطة الإسرائيلية السماح لعضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، باقتحام ساحات المسجد الأقصى، كما أعلنت حالة التأهب القصوى ونشرت آلاف العناصر داخل المدن، بعد مقتل 5 أشخاص خلال هجوم شنه شاب فلسطيني يوم الثلاثاء.

وتشهد الضفة الغربية أجواءً من التوتر على خلفية تصعيد القوات الإسرائيلية إجراءاتها وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تزامنا مع 3 عمليات وقعت داخل مدن إسرائيلية في أسبوع واحد.