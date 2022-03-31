للمصريين بالخارج.. الحكومة تطرح مرحلة جديدة من مشروع "بيت الوطن".. ونواب: قرار صائب يؤكد اهتمام الدولة بأبنائها.. ويربطهم ببلدهم ويحقق رغبتهم في التملك

الوزراء يوافق على توفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج

قريطم : الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بأبنائها في الخارج

أفريقية النواب: الدولة وضعت خطة لطرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين بالخارج

وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج ـ المرحلة الثامنة ـ في إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج، لربطهم بوطنهم، وتحقيق رغباتهم في التملك.

وتشمل هذه المرحلة، وفق بيان رسمي لمجلس الوزراء، محور قطع الأراضي السكنية بمدن: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايـد، دمياط الجديدة، العبـور، الشروق، بـدر، العبـور الجديدة، السادات، ومحور قطع الأراضي بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، ومحور قطع أراضي مقابر، بمدن القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، ومحور الفيلات السكنية بمدن العاصمة الادارية، المنصورة الجديدة.

ومحور الوحدات السكنية الفاخرة بمدن: أبراج العلمين الشاطئية، الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، الحـي اللاتيني، أبـراج صـواري بالإسكندرية، الرحـاب ومدينتي، جنة، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور الوحدات السكنية المتوسط وفوق المتوسط، بمدن: سكن مصر بالعلمين الجديدة، وسور مجرى العيون، ومحور الوحدات الإدارية بالداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم الطرح طبقا لرؤية وزارة الإسكان ووفقاً للشروط العامة.

وفي هذا الاطار اكد نواب البرلمان، على أهمية هذا القرار منوهين أنه يأتي من منطلق دور الدولة تجاه أبنائها بالخارج والذي أصبح لهم نصيب أساسى من اهتمامها بكافة شرائح المجتمع .

وفي هذا السياق قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا ، بأبنائها في الخارج، بالاضافة الى متابعة أوضاعهم باستمرار وحل مشكلاتهم، ومعرفة مطالبهم كونهم جزء من كيان الدولة.

وتابع قريطم خلال تصريحاته لـ " صدى البلد" أن موافقة مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج ـ المرحلة الثامنة ـ في إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج، يأتي من منطلق دور الدولة تجاه أبنائها بالخارج والذي أصبح لهم نصيب أساسى من هذا اهتمام الدولة بكافة شرائح المجتمع .

واستطرد عضو مجلس النواب أنه منذ تنفيذ قرار الرئيس السيسي بإنشاء وزارة الهجرة من أجل متابعة الجالية المصرية بالخارج، وهذه الفئة تشهد اهتمام يؤكد دراية الدولة بأهميتهم البالغة في دعمهم لبلدهم ووطنهم ونقل صورة ايجابية عنها.

ووصف عضو مجلس النواب النائب علاء قريطم موافقة الحكومة على طرح مقترح الوحدات السكنية الخاصة بالمصريين في الخارج ، بأنه قرار صائب جدا يندرج تحت بند الاهتمام بهم على ارض الواقع وليس الاهتمام الصوري الذي لا نراه الا بالأقاويل.

ولفت قريطم أنه من المهم أن يمتلك المصريين بالخارج وحدات سكنية في مصر، وذلك في المدن الجديدة التي تقوم الدولة ببنائها ، منوها ان هذه الخطوة سيكون لها دور في تقوية علاقتهم ببلدهم وزيادة انتمائهم.

من جانبه قال النائب عمرو هندي، نائب المصريين بالخارج ، وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية وضعت خطة من أجل العمل على طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين بالخارج ، من اجل تلبية رغباتهم في امتلاك هذه الوحدات بالمدن الجديدة التي تشرف الدولة المصرية على اقامتها, حيث يأتي هذا الأمر تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تلبية مطالب المصريين بمختلف شرائحهم في امتلاك الوحدات السكنية.

وتابع هندي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن موافقة مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج ـ المرحلة الثامنة ـ في إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج، لربطهم بوطنهم، وتحقيق رغباتهم في التملك، تاتي في اطار تكليفات القيادة السياسية بشان مواصلة الدولة في احتواء أبنائها في الخارج، والعمل على ربطهم بوطنهم.

ونوه نائب المصريين بالخارج ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان ، أن هذا الطرح في غاية الأهمية من أجل ربط المواطن المصري ببلده وهو يكون في أمس الحاجة لهذا الأمر لأنه يكون في الغربة.

وأوضح نائب المصريين بالخارج، أنه يشعر بمعاناة المصريين بالخارج، لانه كان واحد منهم وبالتالي كل هذه الاجراءات تشعر هذه الفئة ان الدولة تقف بجانبهم وتساندهم ، ناهيك عن أن فتح هذا الطرح من الوحدات السكنية سوف يفتح استثمارات جديدة من شأنها دعم الاقتصاد.