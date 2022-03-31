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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار القتال في ماريوبول و تشيرنيهيف.. بريطانيا تتوقع اقتحام كييف خلال أيام

بريطانيا تتوقع اقتحام
بريطانيا تتوقع اقتحام كييف خلال أيام

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقرير استخباراتي حول الوضع في أوكرانيا، أن القوات الروسية تواصل الاحتفاظ بمواقعها في شرق وغرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وكشفت وكالة الاستخبارات البريطانية، التابعة لوزارة الدفاع، عن توقعاتها بقتال عنيف في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأيام المقبلة.

وقالت الدفاع البريطانية إن روسيا تواصل قصف محيط تشيرنيهيف الأوكرانية رغم إعلانها تقليص النشاط العسكري هناك.

كما أفادت باستمرار القتال في ماريوبول والقوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على وسط المدينة.

وبدوره، أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن حافلات تتجه إلى ماريوبول لإجلاء المدنيين من جنوب المدينة

وقالت بريطانيا، امس الأربعاء، إن تصريحات روسيا بشأن تقليص العمليات حول كييف دليل على فقدانها زمام المبادرة في أوكرانيا.

وأكد وزارة الدفاع البريطانية أن انتكاسات الجيش الروسي في هجماته ضد كييف تعني فشله بتطويق العاصمة.

وكان كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع أوكرنيا قد أعلن أن وعد بلاده بخفض العمليات العسكرية حول كييف وفي شمال أوكرانيا لا يمثل وقفاً لإطلاق النار.

وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي في تصريحات وكالة "تاس" الروسية "هذا ليس وقفاً لإطلاق النار لكن هذا ما نطمح إليه، الوصول تدريجياً إلى تهدئة الصراع على الأقل على الجبهات تلك".

فيما أوضح نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين أنه "نظراً إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية.. تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري".

وأشار إلى أن الهدف هو "زيادة الثقة المتبادلة وخلق الظروف اللازمة لمزيد من المفاوضات".

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