حالة الطقس| الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة الحرارة أول أيام رمضان

تشهد الأحوال الجوية اعتبارا من الطقس غدا، الجمعة، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في رمضان

ويكون حالة الطقس غدا وحتى منتصف الأسبوع الذي يوافق الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم، أجواء حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، باردا في فترات الليل والصباح الباكر على جميع الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، نشاط أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك أيضا نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن نشاط الأتربة العالقة مستمر على البلاد، اعتبارا من الطقس غدا، الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع الأول من رمضان على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اعتبارا من الطقس غدا وحتى منتصف الأسبوع الجديد الذي يتزامن مع الأيام الاولى من رمضان، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 32 إلى 36 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح من 26 إلى 32 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 30 للعظمى والصغرى 38 درجة.

شمال الصعيد يتراوح من 31 إلى 38 درجة.

جنوب الصعيد يتراوح من 36 إلى 40 درجة.