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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ طب نفسي يضع روشتة لترتيب أوقات المذاكرة ومتابعة المسلسلات خلال رمضان

الاطفال في المدارس
الاطفال في المدارس

قالت صفاء حمودة أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، إنه من الضرورى أن تجتمع الأسرة سويا ً لترتيب أولوياتها، بين المذاكرة مع الأبناء ومشاهدة المسلسلات والصلاة والصوم فى الشهر الكريم.

 

وأضافت "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية دى أم سى، أن الصلاة والصوم والمذاكرة من أهم أولويات الشهر الكريم.

 

وأشارت أستاذ الطب النفسى، إلى أنه من الممكن تحديد مسلسل واحد لمشاهدته فى وقت الاستراحة يوميا، لافتة إلى أن وقت مذاكرة الأطفال لابد من التزام المنزل كله بغلق التلفزيون حتى لا يصبح الطفل مشتت بين ما يتم عرضه وبين المذاكرة.

 

وتابعت أستاذ الطب النفسى، أن الأهل لابد أن يضعوا حدود وقواعد متفق عليها مع الاطفال، لأن الطفل العنيد أو “الزنان” لابد أن يعتاد على روتين معين.

الطب النفسي الصلاة والصوم الشهر الكريم الاطفال الاهل مشاهدة المسلسلات

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