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برلمان

برلماني: خطة إدارة المياه حتى 2037 خطوة واسعة للمستقبل

أحمد محسن - عضو لجنة
أحمد محسن - عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مصر لم تتوقف لحظة عن التخطيط للمستقبل والعمل على تأمين الاحتياجات المائية للبلاد في ظل فقر مائي وتحديات عدة على رأسها الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، منوها إلى ما قاله وزير الري محمد عبد العاطي، أمام المنتدى العالمي التاسع للمياه وتأكيده وضع مصر، خطة بنحو 50 مليار دولار لإدارة الموارد المائية حتى 2037.

وأضاف محسن، في تصريحات له اليوم، الخميس، أن الخطة تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة حالياً، والعمل على تهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، علاوة على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، التي تهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية المختلفة.

وأشار عضو زراعة الشيوخ، إلى أن إعداد مصر خطة لتطوير وتعزيز موارد المياه وإدارتها بهذا الشكل وبهذه الميزانية الضخمة، يكشف إحاطة القيادة السياسية بالتحديات التي تواجه مصر في مجال المياه والاستعداد الجيد لها.

وأوضح النائب أحمد محسن، أن تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة مثل تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى، وتنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه، جاء بهدف تنفيذ مشاريع التوسع الزراعي.

وأشاد نائب بني سويف بالخطة المصرية الوطنية الضخمة لإدارة موارد المياه بما يناسب المستقبل وتحديات الجمهورية الجديدة في البلاد، فهي خطوة واسعة للمستقبل تعي التحديات الموجودة.

أحمد محسن لجنة الزراعة مجلس الشيوخ محمد عبد العاطي وزير الري المشروعات الكبرى تاهيل الترع الري الحديث

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