شوبير لـ محمد صلاح بعد تلميحه بالاعتزال دوليا: من حقك تزعل

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى محمد صلاح نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر، بعد تلميحه بالاعتزال دوليا، عقب ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم 2022.

وقال "شوبير"، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، "لو اعتزل محمد صلاح إيه رأيكم؟ ليه معندناش حدود عندما نهاجم، ميسي اتهاجم في الأرجنتين، ونفس الأمر مع رونالدو في البرتغال، لكن ظلت القيمة محفوظة، ميسي من أهدر ركلة ترجيح خسارة الأرجنتين أمام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا، لكنه أيضا من قاد منتخب بلاده بعدها للحصول على البطولة".

تابع "رسالتي لـ محمد صلاح، أنت القائد وتتحمل الضغوط، وتتحمل هذه الموجة الصعبة دي، لأن على اكتافك هيتبني منتخب مصر من جديد، أنت لم تخرج من الدور الأول أو بهزيمة قاسية، بل خسرت بضربات الحظ مثلما قال ساديو ماني".

وأضاف شوبير "متزعلش من أصوات بعض الجماهير، منهم المنفعل ومن الحاقد والكاره ومنهم الذي لا يعرف شيئا عن كرة القدم، مش محمد صلاح اللي ممكن يستسلم أو نقول إنه تقدم في السن، كريستيانو رونالدو 37 سنة، وإبراهيموفيتش عاد لمنتخب السويد وفي في 40 عاما وكان عنده أمل كبير في إنه يكون في كأس العالم 2022".

وتابع “أول لقب حصل عليه رونالدو مع منتخب بلاده كان في سن 31 عاما، وأول لقب لـ ميسي مع الأرجنتين في سن 34 عاما”.

استطرد:" يا صلاح أنت رفعت سقف طموح الناس في مصر، كل أم في مصر تدعي بأن يكون ابنها مثلك، من حقك أن تغضب أو تزعل شويه، خد الهجوم في سكة إن الناس زعلانة منك لأنها تثق فيك، لكن في النهاية ممنوع أن يتطاول أحد ضد محمد صلاح".