السعودية.. أمير تبوك يوجه بتقارير يومية لرصد سير الجهات الحكومية في رمضان

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من اهتمام وعناية للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم، حاثاً مسؤولي الإدارات الحكومية بالمنطقة، على القيام بأداء المسؤوليات والمهام المترتبة عليهم مع قرب دخول الشهر الفضيل.

واستعرض أمير منطقة تبوك، ما تم إنجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من كل الإدارات الخدمية بالمنطقة، وأكد ضرورة تهيئة المساجد والجوامع خلال رمضان والالتزام بما صدر من توجيهات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية.

كما أكد أمير منطقة تبوك، على دور أمانة المنطقة ومراقبتها على المطاعم والأغذية والنظافة وصحة البيئة وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات، وأشار إلى أهمية دور الجهات الأمنية والخدمات الصحية والكهرباء وخدمات المياه بهذا الشأن ووزارة التجارة في متابعة الأسعار والسلع، وكذلك دور فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.

وفي ختام الاجتماع، وجه بإعداد تقارير يومية ترصد سير العمل لكل جهة حكومية خلال رمضان المبارك.