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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد استقالتها من الجونة| بشرى: البطولة بالنسبالي أمر طبيعي .. وفيلم معالي ماما مناسب للأسرة

بشرى
بشرى

خاضت الفنانة بشرى تجربة البطولة بفيلمها الأخير الذي يحمل اسم “معالي ماما” الذي عُرض مؤخراً في السينمات. 

“صدى البلد” حاور بشرى لمعرفة كواليس هذه التجربة ورأيها في الصناعة، ودار الحوار كالتالي: 

 

حدثينا عن تجربة البطولة المطلقة في فيلم “معالي ماما”

البطولة بالنسبة لي أمر طبيعي، وأنا نجمة سينما وعادة في القياس التلفزيون أقل من السينما في الترتيب، وكوني بطلة سينما ده مكسب وخطوة متقدمة”.

وتابعت قائلة:" بالنسبة للدراما، عملت بطولات سواء جماعية او منفردة مثل القمر أخر الدنيا".

بشرى

فيلم “معالي ماما” يضم مجموعة من النجوم أبرزهم بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.

 

ماهى سبب موافقتك على فيلم معالي ماما؟

وافقت على فيلم معالي ماما لإنه فيلم سينما وهي الأهم بالنسبالي والفيلم بينتمي لأفلام العائلة، وشايفة أن عندنا تقصير كبير في النوعية دي من الأفلام، وهي ليها جمهور كبير والدولة عايزة ترفع من قيمة الأسرة، لأن باقية الأفلام ممكن تبقى اكشن وساسبنس ومش شرط تبقى مناسبة لجميع أفراد العائلة.

 

ماهي أكثر الصعوبات التي واجهتك اثناء تصوير الفيلم؟

 

إن المرأة العاملة تبقى أم لـ ثلاث أولاد ده مش سهل خالص بدون أب، والصعوبات في التصوير الخوف من الكورونا والأعداد الكبيرة بيخلينا نعمل pcr كل شوية فهي تكلفة، وقلق وتوتر".

بوستر فيلم معالي ماما

وأضافت قائلة: “الصعوبات الأخرى في الفيلم هو البحث عن الكوميديا والضحك في إطار ما تسمح به الرقابة في أفلام العائلة تحديداً، لكن الحمد لله الفيلم مكتوب بطريقة مناسبة للموضوع والجمهور الموجه له الفيلم”.

بالنسبة لك .. هل تفضلين السينما أم الدراما؟

أنا أفضل السينما عن الدراما، أحبها ولكن لست أميل إلى فكرة الـ ٣٠ حلقة،  ومعجبة جداً بفكرة الخمس والعشر حلقات، شئ واقعي جداً للفريق خلف الكاميرا وأمامها، وللصناعة بشكل عام لأنها تتيح فرصة لأعداد أكبر للعمل.

ما رأيك في فكرة انتشار المنصات مثل شاهد؟

المنصات جاءت كمنقذ للكثير من المشاريع والمسلسلات والبرامج والأفلام، كي تجد منصة تعرض عليها بعيداً عن احتكار السوق واحتكار التوزيع والتسويق.

 

وتابعت قائلة: “المنصات لها دور هام جداً، وأهم شئ ألا تهدد دور عرض السينما وألا تسبب حالة كسل عند الجمهور كي يذهبوا للسينمات والمسارح".

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بشرى تستقيل من مهرجان الجونة :


يذكر أن نشرت الفنانة بشرى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن استقالتها من إدارة مهرجان الجونة السينمائى.

وقالت بشرى : “فى ضوء المتغيرات العالمية والكونية يجب أن يواكب الإنسان هذا التغيير ويعيد النظر فى رحلته و يبحث عن شيء جديد وتحدٍ مختلف”.

بشرى

وأضافت: “قررت أن أنهى رحلتى مع مهرجان الجونة بعد أكثر من حوالي ٧ سنوات، وبانتهاء فترة انتدابى أكتفى بالفترة التى قضيتها فى تحضير وتأسيس وتكوين فريق العمل، والإسهام فى التنظيم والإدارة  لإنجاح هذا الحدث  السينمائى والسياحى الضخم الذي  كُلل بنجاح كبير”.

وتابعت بشرى: “وكان سبباً فى توفير فرص عمل للشباب، ونافذة لصناع السينما فى مصر والعالم كله، حتى يتسنى لى التحضير لتحدٍ جديد أو للمشاركة بخبرتى فى مشاريع أخرى تكون سببا فى إحداث نقلات نوعية فى مجالى الذى احبه واستثمر فيه كل طاقاتى”.

الفنانة بشرى السينمات معالي ماما محمود الليثي الكورونا

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