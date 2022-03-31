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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنمية المحلية: استحداث 15 دورة وبرنامجا تدريبيا جديدا بسقارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية وكوادر قيادات المحليات

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي كان يتابعه عن كثب خلال توليه مسئولية محافظة قنا فيما يخص تحديد الاحتياجات والمشروعات الأساسية، لافتاً إلى الدور المهم الذي لعبه البرنامج في تحسين حياة المواطنين وكذا رفع كفاءة الكوادر المحلية وبناء قيادات قادرة على تحمل المسئولية، والتي استفادت منها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال الاحتفال بتخريج الكوادر المحلية بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي مكثف. 

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك حراكا كبيرا لوزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال الفترة الأخيرة، وتوجد بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ التكليفات الرئاسية، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم، وهناك تقدير كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لدور المحليات في تنفيذ ومتابعة العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات.

وقدم محافظ القاهرة الشكر لوزارة التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه لتدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية والعنصر البشرى سواء في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو الأكاديمية الوطنية للتدريب أو في بعض الجهات الأجنبية الأخرى. 

وطالب اللواء خالد عبدالعال بزيادة مجالات الدورات لتشمل جميع التخصصات الخاصة بعمل الإدارة المحلية خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الإدارة المحلية هي عصب حياة المواطنين في جميع المحافظات و العمود الفقرى لكل الخدمات التي تقدم للمواطنين وتمس حياتهم اليومية. 

وقدم محافظ الشرقية الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم المستمر للجوانب التدريبية لكوادر المحافظات وإيجاد إدارة محلية حديثة متطورة في الجمهورية الجديدة، خاصة أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية.

وطالب الدكتور ممدوح غراب المتدربين من خريجى البرنامج الأول بأن يهتموا بالتعليم والتدريب خلال حياتهم العملية ولا يتوقفوا على البرنامج الذي حصلوا عليه خلال تلك الدورة.

من جانبه، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن تغيير الصورة الذهنية لموظفى الإدارة المحلية والمحافظات مهم للغاية، وهناك اهتمام كبير بعملية التدريب وتأهيل الكوادر المحلية في عهد اللواء محمود شعراوى للمساهمة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف محافظ الجيزة أن هناك اهتماماً كبيراً بالعنصر البشرى في الإدارة المحلية خلال السنوات الأخيرة بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين، خاصة أن الإدارة المحلية تقوم بدور مهم جداً على أرض الواقع، مما يتطلب بتنظيم دورات متخصصة لجميع العاملين في مختلف التخصصات المطلوبة.

من جانبه، قدم فرانك نان، مدير العمليات التشغيلية لاتحاد البلديات الهولندية، الشكر لوزير التنمية المحلية على دعوته لحضور الاحتفالية فى ظل الشراكة الجيدة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وتقديم الدعم الفني للوزارة لتحسين وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية. 

ولفت إلى التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم الممكن للوزارة لتطوير مستوى الإدارة المحلية وتنفيذ المهام والتكليفات الرئاسية، خاصة أن الاتحاد شريك للوزارة كاستشاري  دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. 

وأعرب فرانك نان عن تقديره لثقة الوزارة في الاتحاد كشريك تنموي وتعميم البرنامج على وحدات “حياة كريمة”، حيث تعد تلك المبادرة أهم برنامج تنموي وطنى يتم علي أرض مصر خلال الفترة الحالية بدعم كامل ومتابعة من القيادة السياسية.

وقال مدير العمليات التشغيلية لاتحاد البلديات الهولندية، إن الاتحاد حرص على اختيار أفضل الخبرات والعناصر التدريبية للمساعدة في تحقيق أقصى استفادة للمتدربين من البرنامج لتحقيق الأهداف التي وضعتها وزارة التنمية المحلية.

وشهدت الاحتفالية حواراً مفتوحاً بين اللواء محمود شعراوى والمحافظين والمتدربين خريجى البرنامج التدريبى الأول، وقدموا الشكر لوزارة التنمية المحلية على البرنامج التدريبى الذى حصلوا عليه في مركز سقارة للتدريب وطرحوا عدداً من المقترحات، من بينها إنشاء ملتقى لتبادل الخبرات بين المتدربين لوحدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى المحافظات، كما اقترحوا عددا من الأفكار الخاصة بتوفير الأراضى للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة على مستوى القرى الأم، وأشاد الخريجون بالمستوى التدريبي المتميز للبرنامج الذى حصلوا عليه والذى تضمن تدريب القيادات المحلية بالمراكز على الممارسات الجيدة للإدارة المحلية وإعداد المدربين وتدريب الكوادر على مستوى دواوين المحافظات.

واستجاب وزير التنمية المحلية لبعض المقترحات التي طرحها الخريجون، ومنها إنشاء المنتدى والملتقى الخاص بالمتدربين لاستمرار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على مستوى مبادرة “حياة كريمة” في المحافظات المستهدفة. 

وشدد اللواء شعراوى على أن الوزارة تولى قيم النزاهة والشفافية أهمية قصوى في عمل قيادات وكوادر الإدارة المحلية، لافتاً إلى أن هناك اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل الكوادر المحلية وزيادة أعداد الدورات التدريبية عن الخطط التي يتم وضعها في مركز سقارة بصورة سنوية، حيث إن هناك سنوياً حوالى 122 دورة يتم تنظيمها لمختلف الدرجات الوظيفية بالمحليات، كما أنه تم استحداث حوالى 15 دورة وبرنامجا تدريبيا جديدا بسقارة، ومن بينها البرنامج الحالي لكوادر المحليات بحياة كريمة.

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