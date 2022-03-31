أمين عام الشيوخ يلتقي العاملين بالأمانة العامة لتهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان|صور

التقى المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ بموظفى الأمانة العامة اليوم الخميس لتهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان الكريم .

المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ

وأكد «عتمان» ضرورة أن نستلهم من نفحات الشهر الكريم العزم والتعاون في العمل معاً لدفع مسيرة العمل داخل مجلسنا الموقر لما فيه من مصلحة ورفعة الوطن.

من جانبهم قدم العاملون بالأمانة الشكر والتقدير لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والأمين العام المستشار محمود عتمان على هذه اللفتة الكريمة مُتمنين لهم دوام التوفيق لما فيه صالح البلد وتقدمه.

ورافق المستشار محمود عتمان في جولته المستشار عمرو يسرى نائب الأمين العام والدكتور محمد رستم مدير مكتب رئيس المجلس.