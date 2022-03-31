توزيع مساعدات عينية على المواطنين بمدينة الأمل في مدينة نصر .. صور

قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بمنطقة مدينة الأمل بمدينة نصر بالقاهرة) .



وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين.

وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، وإستمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رافع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.