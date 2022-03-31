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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 متورطين في محاولة سرقة بنك في الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تنسيقًا مع قطاع الأمن العام من ضبط 3 حاولوا سرقة “بنك” بقرية البيضا التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية بينهم حارس سابق للبنك.

كان مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية،  يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية البيضا التابعة لمركز تمي الامديد ، بالعثور على خفير البنك الزراعي بالقرية مصابا ، بعد تعدي مجهولين عليه.

انتقل مأمور مركز تمي الامديد ، ورئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة الخفير بإصابات مختلفة نتيجة التعدي عليه ، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى مستشفي السنبلاوين العام.

وبسؤال المصاب  أكد قيام ثلاثة أشخاص بمحاولة سرقة البنك ، ولكنه تنبه لهم وحاول ضبطهم فقاموا بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حديدية ، وبالفحص تبين عدم وجود أي مسروقات ، ولم يتمكن المتهمين من الحصول على أي أموال.

وبالفحص تبين قيام المتهمين باستقلال توك توك وبتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ومباحث مركز شرطة تمي الأمديد تنسيقًا مع قطاع الأمن العام جري التوصل إلي المتهمين.

وتبين قيامهم باستئجار توك توك لتنفيذ جريمتهم ، وجرى ضبط اثنين من المتهمين  بينهم حارس سابق للبنك، وهروب الثالث إلى أحد المحافظات المجاورة .

وبإعداد مامورية  جري ضبطه ، وبالعرض على النيابة العامة  قرر مدير نيابة مركز تمي الامديد بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية ،بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.

امن الدقهلية المنصورة محافظة الدقهلية السنبلاوين مستشفى السنبلاوين العام

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