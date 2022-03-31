مصرع شخصين سقطا بحفرة في الدقهلية

لقى عاملين بقرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية مصرعهما وذلك بعد سقوطهما داخل حفرة ليلًا تركت مفتوحة بعد تنفيذ أعمال إصلاحات.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنتشال جثمانهما ونقلهم الى ثلاجة مستشفي أجا المركزي .



كان مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية ،يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نوسا البحر لمأمور مركز شرطة أجا يفيد بسقوط شخصين داخل حفرة مغمورة بالمياه بالقرية .



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وقوات الحماية المدنية وجري إنتشال جثامين المتوفين.



وبالفحص تبين مصرع كل من:"إبراهيم حامد حامد سلام"،45عامًا، ونجل عمه "مصطفي عبده حامد سلام"، 25عامًا، ونقلهما الي ثلاجة مستشفي أجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد عدد من شهود العيان في محضر الشرطة أنه أثناء سير المتوفين ليلًا ولعدم وضوح الرؤية سقطوا في حفرة مغمورة بالمياة كانت تركت مفتوحة نتيجة وجود أعمال صيانة بالقرية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بتصريح بدفن الجثامين.