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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاورات سلام خلال رمضان.. التحالف العربي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني.

 

لما أعلن التحالف العربي وقف العمليات العسكرية في اليمن ؟

 

وأعلن التحالف العربي وقف العمليات العسكرية في اليمن من أجل إنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان، بناءً على دعوة أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف.

 

و يسري وقف العمليات العسكرية اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء 30 مارس الجاري. وفق وكالة الانباء السعودية.

 

وذكر العميد المالكي أن هذا القرار يأتي دعما للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل و مستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، وذلك في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.

 

وأكد العميد المالكي على ثبات موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية.

 

كما أكد وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء.

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