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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية للأهلي ‏غدا

مران الأهلي ( صورة
مران الأهلي ( صورة أرشيفية)

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن لاعبي الفريق الأول الدوليين سينتظمون في ‏التدريبات الجماعية غدًا، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وفقا للأجندة ‏الدولية والتي شهدت إقامة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.‏
وتكتمل صفوف الأهلي غدًا مع عودة اللاعبين الدوليين قبل مباراة الهلال السوداني المقرر لها ‏مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏
وأدى الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق ‏أمس وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الفريق إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة في المشوار ‏الإفريقي.‏
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الهلال.‏
وواصل ثنائي الفريق صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا، برنامجهما التأهيلي لتجهيزهما للمشاركة في ‏التدريبات الجماعية.‏
فيما بدأ محمد عبدالمنعم الجري حول الملعب قبل مشاركته ‏في التدريبات الجماعية ابتداء من غدٍ، ‏مستعينا بقناع حماية للوجه «واقي الأنف».‏

الأهلى سيد عبدالحفيظ كأس العالم الهلال السوداني ابطال افريقيا

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