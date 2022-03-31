أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن لاعبي الفريق الأول الدوليين سينتظمون في التدريبات الجماعية غدًا، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وفقا للأجندة الدولية والتي شهدت إقامة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وتكتمل صفوف الأهلي غدًا مع عودة اللاعبين الدوليين قبل مباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأدى الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى خلالها الفريق إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة وقطع خطوة جديدة في المشوار الإفريقي.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الهلال.
وواصل ثنائي الفريق صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا، برنامجهما التأهيلي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.
فيما بدأ محمد عبدالمنعم الجري حول الملعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية ابتداء من غدٍ، مستعينا بقناع حماية للوجه «واقي الأنف».
انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية للأهلي غدا
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن لاعبي الفريق الأول الدوليين سينتظمون في التدريبات الجماعية غدًا، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وفقا للأجندة الدولية والتي شهدت إقامة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.