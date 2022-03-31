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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 1184 حصان… هيسبانو سويزا تكشف عن سيارة خارقة جديدة

هيسبانو سويزا HS1
هيسبانو سويزا HS1 GTS

كشفت شركة “هيسبانو سويزا” الإسبانية، عن سيارة خارقة جديدة بقوة 1184 حصانا.

وفقا لموقع "أوتو إكسبرس" المتخصص في السيارات والنقل، فإن اسم Hispano Suiza موغل في تاريخ المحركات، إذ بدأت في 1904 بتقديم سلالة من الطرازات الفاخرة قبل الحرب العالمية الأولى واكتسبت قاعدة عملاء التي تضمنت أمثال ألبرت أينشتاين. 

واليوم ، تقاتل شركتان من أجل أخذ حقوق العلامة التجارية وإعادتها للحياة مرة أخرى، وقد أنتجت كل منهما سيارة فائقة السرعة تحت نفس اسم الشركة القديمة والعريقة.

سبق وأن كشفت بالفعل واحدة منهم عن من سيارة هيسبانو سويزا كارمن، ولكن الآن شركة السيارات الأخرى التي تحمل اسم Hispano Suiza أيضا تستعد لإنتاج طرازها الجديد الذي يعرف باسم Maguari HS1 GTS.

عملية تطوير سيارة هيسبانو سويزا HS1 GTS استغرقت أكثر من عقد من الزمان، حيث بدأ مصمم أودي السابق "إروين ليو هيميل" بتصميم مفهوم جديد للسيارة التي ظهرت لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2010، ثم بعد ذلك بـ 12 عامًا كاملة، ستدخل مرحلة الإنتاج التجاري أخيرا بنفس لغة التصميم الأنيقة للمفهوم القديم، ولكن بلمسات حديثة شديدة العدوانية تبدأ بشبكة هوائية أمامية تنقسم إلى نصفين بزوايا حادة ومائلة وفتحات تهوية عمودية كبيرة الحجم وبارزة، يمتد عبر مقدمة السيارة بالكامل مع أنف مدببة ومصابيح إضاءة نحيفة.

هيسبانو سويزا HS1 GTS

توجد على الجوانب الأمامية من HS1 GTS فتحات جانبية عريضة لتبريد المحرك المثبت في المنتصف مع وجود زوج من المرايا الرقمية. 

يمتد غطاء محرك السيارة والسقف إلى السطح الخلفي الذي يأخذ الشكل الإسفيني.

يتميز الجزء الخلفي من HS1 GTS بشريط إضاءة عريض ومشتت خلفي وأنابيب عادم رباعية المخارج. 

ويبدو أن مجموعة من الفتحات الموجودة أسفل المصابيح الخلفية مهمتها إخراج الحرارة الناتجة عن محرك V10 المزود بشاحن توربيني مزدوج، سعة 5.5 لتر، المقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات تعمل مع مبدلات الحركة.

هيسبانو سويزا HS1 GTS

 يبلغ أقصى خرج للطاقة 1184 حصانًا مع وصول المحرك لـ 8400 دورة في الدقيقة، مع أقصى عزم دوران تبلغ 1100 نيوتن متر. 

تم تزويد مفهوم جنيف الأصلي بمحرك V10 الموجود في سيارات لامبورجيني بسعة 5.2 لتر، ويتم إرسال طاقة المحرك إلى العجلات الخلفية، ولكن حتى بدون الدفع الرباعي، يمكن أن تصل HS1 GTS إلى 62 ميلاً في الساعة في أقل من 2.8 ثانية بفضل الإطارات الخلفية الضخمة من نوع 335 -section. 

أما السرعة القصوى فتبلغ 224 ميلاً في الساعة، ومع ذلك، تزعم شركة هيسبانو سويزا أن أكثر من 249 ميلاً في الساعة ممكن.

هيسبانو سويزا Hispano Suiza Maguari HS1 GTS هيسبانو سويزا HS1 GTS

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