ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. تحذيرات من الأرصاد في الأسبوع الأول بشهر رمضان|فيديو

تشهد الأحوال الجوية اعتبارا منلطقس غد الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية.

وعن حالة الطقس في رمضان تكون حالة الطقس غدا وحتى منتصف الأسبوع الذي يوافق الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم، أجواء حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، باردًا في فترات الليل والصباح الباكر على جميع الأنحاء.

ويشهد الطقس غدًا نشاط أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك أيضًا نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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