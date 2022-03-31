عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

الكهرباء
الكهرباء

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن استعدادات الوزارة خلال شهر رمضان، قائلا: إن هناك إنتاجا للكهرباء يلبي جميع احتياجات المواطنين، إلى جانب وجود احتياطي تخطي 25% بالنسبة للاحتياجات المطلوبة.

ترشيد استهلاك الكهرباء في رمضان

وأضاف “حمزة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه لا يوجد أى تخفيف للأحمال، حيث أن هناك تطويرا تم بالفترة السابقة بشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب برامج صيانة وتتم مراجعتها بالتزامن مع المواسم، ووجود فرق للطوارئ مستمرة على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان.

وتابع أنه يتم توفير الخط الساخن للاستفسار عن وجود أى أعطال وهو 121، إلى جانب المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، ويتبقي على المواطن الحذر من الإستهلاك حتي لا تفوق الميزانية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

وزارة الكهرباء الكهرباء شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

قرار جمهوري بمد العمل ببعض التدابير لحفظ الأمن في سيناء لمدة ستة أشهر

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

الكهرباء تنفي زيادة الأسعار خلال شهر رمضان ..فيديو

موضوعات متعلقة

اعتزل بسببه بروس ويلس.. ما هو مرض السكتة الكلامية؟ |فيديوجراف

نصب واحتيال.. ماذا تقدم فيفي عبده وشيرين رضا في رمضان 2022

منطقة أعراض .. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشخص آخر

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

دُفنَّ في مغارة.. انتهاء لغز اختفاء أم وبناتها الثلاث بلبنان

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

تزوجها بعد وفاة أم أولاده .. من هي هبة الهواري زوجة ياسر فرج الثانية ؟

ترشيحاتنا

الدوما الروسي يدرس استدعاء نجل بايدن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية بأوكرانيا

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

خطة على 5 سنوات لزيادتها.. الكهرباء : رفع الأسعار حاليًا شائعات |فيديو

القومي لحقوق الإنسان يختتم جولة الـ15 يوما بتفقد مركز بدر ..ماذا وجد؟|صور

قرار عاجل من محمود الخطيب للتعاقد مع مدير فني أجنبي لكرة اليد

استغلال الأحداث .. الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

فيديو

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

ادعولي ومتدفنونيش بالليل.. قصة شاب بورسعيد تنبأ بوفاته قبل عدة أشهر "فيديوجراف"

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

30 قيمة .. رب زدني علما يوميا على صدى البلد في رمضان

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ