لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن استعدادات الوزارة خلال شهر رمضان، قائلا: إن هناك إنتاجا للكهرباء يلبي جميع احتياجات المواطنين، إلى جانب وجود احتياطي تخطي 25% بالنسبة للاحتياجات المطلوبة.

ترشيد استهلاك الكهرباء في رمضان

وأضاف “حمزة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه لا يوجد أى تخفيف للأحمال، حيث أن هناك تطويرا تم بالفترة السابقة بشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب برامج صيانة وتتم مراجعتها بالتزامن مع المواسم، ووجود فرق للطوارئ مستمرة على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان.

وتابع أنه يتم توفير الخط الساخن للاستفسار عن وجود أى أعطال وهو 121، إلى جانب المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، ويتبقي على المواطن الحذر من الإستهلاك حتي لا تفوق الميزانية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.