مقترح بإنشاء نقاط إسعاف على الطرق السريعة لتقديم الرعاية العاجلة لضحايا الحوادث

تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، للتوسع في إنشاء نقاط إسعاف على الطرق السريعة بمحافظات الصعيد والدلتا.

وقالت "ثابت"، في مقترحها، اليوم الخميس،:"في الوقت الذي أقامت فيه الدولة شبكة حديثة من الطرق والكباري ومنها الجديد، وتم شقه وسط الجبال خاصة في المحافظات الصحراوية، ومنها ما تم توسعته وتجديده بين مراكز الجمهورية؛ وذلك حسب المقاييس لمنظومة الطرق العالمية، وكل ذلك بهدف التيسير على المواطنين في حركة التنقل وتشجيع منظومة التجارة، والحد من الحوادث للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم".

وأردفت "مع كل هذه الإنجازات التي حدثت في مجال الطرق، تقع حوادث من وقتٍ إلى آخر؛ يعود معظمها إلى شدة الشبورة المائية على الطرق صباحًا لاسيما في فصل الشتاء، والمجازفة المتهورة لبعض سيارات الميكروباص، وأصحاب السيارات الخاصة والعامة والنقل الثقيل بالسير متجاوزين السرعة المقررة دون أخذ الاحتياطات اللازمة والعمل بالشروط المحددة خلال السير في هذا الوقت وهذه الأجواء، بالإضافة إلى قلة الخدمات على الطرق، ومنها خدمات إسعاف الطرق السريعة، ونقص كاميرات الرادار والمراقبة".

وأكملت "بناء على ما تقدم، أتقدم بمقترحي هذا للتوسع في إنشاء نقاط إسعاف على الطرق السريعة تقدم الرعاية العاجلة لضحايا الحوادث، لإنقاذ أرواح المواطنين وسرعة نجدة المصابين وشفائهم، وحفظنا الله جميعا من شر الحوادث وما تخبئ لنا الأقدار.