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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال: عرض أولى حلقات "المداح" غدا على mbc مصر

صدى البلد

شارك الفنان حمادة هلال، صورة من كواليس مسلسل “المداح 2”، نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”. 

 

وكتب حمادة هلال معلقا من خلال الصورة: “يارب أكرمنا من فضلك بإذن الله أول حلقة بكرة الساعة ٨ مساءا علي قناة mbc مصر”.

 

وجدير بالذكر بأن مسلسل « المداح اسطورة الوادى »  يتضمن كوكبة ونخبة من نجوم الجزء الأول مع الإستعانة بنجوم جدد لتجسيد شخصيات أخرى تتماشى مع الأحداث الجديدة وهم كالآتى لهذا الجزء أبرزهم : النجم حمادة هلال  ، أحمد عبد العزيز ، خالد سرحان ، هبه مجدى ، دنيا عبد العزيز ، ولاء الشريف ، كمال أبو رية ، صبحى خليل ، حنان سليمان ، هادى خفاجة ، تامر شلتوت ، هايدى رفعت ، هلا السعيد ، بسمه ماهر ، عفاف رشاد ، محمود عامر ، عبير فاروق وآخرين. 

 

ومشاركة نخبه كبيرة من ضيوف الشرف ومجموعة من الوجوه الصاعدة وهو من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفنى والتوزيع للمنتج إسلام المرسى وإشراف عام أحمد السمان ومنتج فنى سالم زعزع وشريف العطار ومدير مالى عبد القادر شاذلى ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى وإخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال انستجرام التواصل الاجتماعي الفن مصر نجوم

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