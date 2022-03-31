عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: تكليف رئاسي بسرعة إعداد "سياسة ملكية الدولة" لتمكين القطاع الخاص

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا لاستعراض إجراءات تنشيط البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومي عادل، مستشار وزير المالية للأسواق المالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والتي يأتي إعدادها في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص، وسرعة إطلاقها. 

وأشار إلى أنه تم عرض أبرز ملامح هذه الوثيقة على مجلس الوزراء أمس، ومن المقرر إطلاقها قريبًا، كما أن هناك تكليفا آخر من الرئيس بدعم البورصة المصرية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم فالحكومة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية خلال هذه الفترة، من خلال وضع خريطة طريق لتحقيق هذه المستهدفات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في زيادة وجذب الاستثمارات المختلفة، سواء من الداخل أو من الخارج، بما يسهم في تنشيط البورصة المصرية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك حزمة من المحفزات المقترحة لتنشيط البورصة يتم مراجعتها حاليا، بعد الانتهاء من استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء أثناء عرضها على مجلس الوزراء، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.
                           

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

بزيادة 13%.. التأمينات تستعد لبدء صرف معاشات إبريل من ماكينات الصراف الآلي

في انتظار قرار حاسم.. 7 أسباب قوية تؤيد إعادة مباراة مصر والسنغال

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

مرتضى منصور: إعارة 5 لاعبين من الزمالك مقابل 13 مليون جنيه

ترشيحاتنا

حملت توقيعًا لغير رجائي عطية|إحالة مدير إدارة الكارنيهات بـ المحامين إلى التحقيق

بمناسبة العيد القومي |الجيزة.. الثروة الزراعية في أرض الأهرامات والنيل| انفوجراف

عاشرها بطريقة محرمة فقطعته.. السجن 15 سنة لقاتلة زوجها في إمبابة

بعد ضياع حلم المونديال .. الإقالات تضرب صفوف المنتخبات والاتحادات الأفريقية

مصر حاضرة بقوة في الملفات العربية والأفريقية والدولية.. ماذا بجعبة القاهرة؟

لأول مرة..صنع منقار لطائر البوقير بعد إصابته بسرطان في أمريكا..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

فيديو

ابنته رفضت الصلح معه.. تطورات جديدة في أزمة الفنان رشوان توفيق |فيديوجراف

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. تحذيرات من الأرصاد في الأسبوع الأول بشهر رمضان|فيديو

اعتزل بسببه بروس ويلس.. ما هو مرض السكتة الكلامية؟ |فيديوجراف

تحذيرات قوية .. هذه المناطق تتأثر بعاصفة شمسية قوية ستضرب الأرض |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ