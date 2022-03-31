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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتدي دروس خصوصية.. مرتضى منصور: لم أمنع عضوة الزمالك بسبب لون شعرها

المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى مذكرة من مدير أمن النادي بقيام إحدى العضوات بمنح دروس خصوصية في النادي، مشيرا إلى أن الزمالك يمنع ذلك، موضحا أنه أحال الأمر للشئون القانونية.

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وشدد مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي اليوم، على أن الأمر ليس قصة شعر أحمر كما تزعم هذه العضوة، ولكن عندما طالبها الأمن بعدم تكرار منح الدروس الخصوصية في النادي قامت بالتطاول عليهم.

 

وأضاف رئيس الزمالك، أن هذه السيدة جاءت لمكتبه في يوم 18 مارس برفقة أحد الأشخاص وتجاوزت الحدود وبعدها غادرت، ولم يتم إيقافها وظهرت في النادي يوم 24 مارس الحالي وهو ما يدل على عدم إيقافها أو سحب كارنيه العضوية منها.

 

وعرض مرتضى منصور، فيديوهات لهذه العضوة تظهر تواجدها في النادي في الأيام التالية للواقعة مما يدل على عدم إيقافها.

مرتضى منصور: سأحصل على حقي من هذه السيدة بالقانون

وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أنه سيحصل على حقه من هذه السيدة بالقانون بعدما قامت بالتشهير به وبنادي الزمالك.

 

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بالنادي.

مرتضى منصور نادي الزمالك دروس خصوصية النادى القانونية

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