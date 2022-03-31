أخبار التكنولوجيا| شاومي تعلن عن سلسلة هواتف الألعاب الخارقة Black Shark 5.. مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لـ ويندوز 11

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هونر تكشف عن أحدث الهواتف الشبابية بسعر اقتصادي.. مواصفات Honor X9 وX7



كشفت شركة هونر Honor الصينية لصناعة الهواتف الذكية، النقاب بهدوء عن 3 إصدارات جديدة من سلسلة “Honor X” ضمن الفئة الاقتصادية المفضلة من قبل الشباب.

بعد اتفاقية المركزي وصندوق النقد.. ما لاتعرفه عن منصة «بُنَى» للمدفوعات العربية الإقليمية



وَقَّعَ البنك المركزي المصري اتفاقية مع صندوق النقد العربي للاشتراك في منصة "بُنَى" داخل النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.

أطلقت شركة هواوي لأعمال المستهلك هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد، والذي يُعد أحدث إضافة إلى عائلة هواتف HUAWEI nova 9 الأنيقة والعصرية، حيث يتميز الهاتف الجديد بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وتقنية الشاحن فائق السرعة بقدرة 66 واط وواجهة المستخدم الجديدة EMUI 12 وبتصميم أنيق وعصري، وهو ما يجعل الهاتف يقدم مزايا لا تتواجد إلا في الأجهزة الرائدة.

بخبرات إماراتية.. «تواصل» تطلق التطبيق الأول من نوعه عربياً للمحادثات الصوتية والمرئية والمكتوبة



أعلنت شركة تواصل لتكنولوجيا المعلومات الإماراتية عن إطلاق تطبيق "تواصل سوبر آب" – الأول من نوعه في العالم العربي - المتخصصة للمحادثات الآمنة والمكالمات المرئية والصوتية والمكتوبة المجانية.

تغيير المتصفح بنقرة واحدة.. مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لـ ويندوز 11



تختبر شركة مايكروسوفت Microsoft، ميزة جديدة لنظامها التشغيلي ويندوز 11، والتي تسهل على مستخدمي أجهزة الكمبيوتر تغيير المستعرض الافتراضي الخاص بالنظام.

مواعيد عمل فروع فودافون في رمضان 2022، نستعرضها لك في هذا التقرير وفقا لإعلان الشركة الرسمي، والتي ستبدأ في تطبيقها في جميع فروعها المنتشرة بمحافظات جمهورية مصر العربية، إليك فيما يلي مواعيد عمل فروع فودافون في رمضان 2022.

ميتا تطلق رمضان الخير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

صرحت شركة "ميتا" إنها احتفاءً بشهر رمضان الكريم، سوف تعاود إطلاق حملة #رمضان_الخير في شهر أبريل المقبل، بتجارب وخصائص جديدة عبر تقنيات الشركة.