شوشة: بدء الزراعة وإنشاء وصيانة آبار المياه بـ7 قرى في الشيخ زويد

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بالقرى موضحا أن قرى وتجمعات الشيخ زويد ورفح خط الدفاع الأول ، وأنه جار تقديم الخدمات اللازمة لها .

وأشار المحافظ في لقائه مع وفد بنك الطعام وعدد من الجمعيات المعاونة للبنك بحضور ، محسن سرحان المدير التنفيذى لبنك الطعام ، حسن فرحات من بنك الطعام ، حاتم فراج نائب رئيس مجلس ادارة جمعية رسالة نور على نور؛ الى أن الزراعة هى أهم شىء بالنسبة لأهالى القرى والتجمعات ، وأن الأهالى هم خبراء في الزراعة بما يتناسب مع المياه وطبيعة الأرض .. خاصة وأن هناك عدد 7 قرى بتجمعاتها قد عاد اليها أهلها بالشيخ زويد وبدأوا في زراعة الأراضى.



وأعلن الحافظ أنه بدأ العمل في انشاء وصيانة آبار المياه بتلك القرى والتجمعات بناء على طلب الجمعيات كما أن مؤسسة مصر الخير قامت بعمل أسقف لعدد 100 منزلا و100 قعدة عربى ، وسيتم تقسيم المناطق على الجهات ، ولابد أن نجمع بين نوعين من المحاصيل كالزيتون ومحاصيل أخرى ، وعمل حقول تجريبية لزراعة البقوليات ومحاصيل أخرى .

الحماية الغذائية

ومن جانبه ،أوضح محسن سرحان المدير التنفيذى لبنك الطعام أن البنك يقدم الحماية الغذائية للسيدات المعيلات وكبار السن والأطفال والمرأة المقبلة على الزواج وتوفير وجبة غذائية لأطفال الحضانة .

وأضاف أن البنك يهدف الى تنمية صغار المزارعين لأنهم يمثلون نسبة 30 % من القوى العاملة قى مصر بتوفير جميع احتياجاتهم ، والسعى لاعطائهم الأمان وتوفير كل ما يحتاجون اليه مع توفير سبل الحصول على البذور والمبيدات وجميع مستلزمات الزراعة .

وأعلن حاتم فراج نائب رئيس مجلس ادارة جمعية رسالة نور على نور أنه يتم العمل أيضا على انشاء وصيانة الآبار ، مشيرا الى أن الجمعية تعمل فى سيناء منذ عام 2012 حيث يتم العمل في انشاء وصيانة الآبار ومساعدة الأهالى في القرى والتجمعات .

وأعلن الدكتور خالد زايد المدير التنفيذى لمشروعات جمعية الجورة عن استعداد الجمعية لصيانة عدد 10 آبار للمياه الى جانب انشاء عدد 5 آبار جديدة بقرى : العكور وأبو العراج والجورة .

ومن جانبه .. أشار النائب سالم العكش عضو مجلس الشيوخ الى أن التعمير في شمال سيناء هو أمن قومى .

و تبع ذلك ورشة عمل حيث تم الاتفاق على تعيين مدير لمشروع انشاء وصيانة الآبار مع اعداد بروتوكول بين بنك الطعام وجمعيتى رسالة نور على نور والجورة ومحافظة شمال سيناء على عمل 500 بئرا للمياه ما بين اصلاح وصيانة وانشاء جديد بتكلفة مبدئية قدرها 60 مليون جنيها .