إنفانتينو على هامش كونجرس الفيفا: مونديال قطر سيكون الأعظم في التاريخ

افتتح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أعمال الجمعية العمومية (كونجرس) الفيفا اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، دون إشارة مباشرة للغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وطالب إنفانتينو من الوفود المشاركة ، بالتفكير في الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب جائحة كورونا والصراعات العسكرية حول العالم، قبل الوقوف دقيقة صمت.

وعلى هامش قرعة كأس العالم التي تقام غدا الجمعة، أكد إنفانتينو أن البطولة التي تقام خلال الفترة بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر "ستكون الأفضل في العالم على الإطلاق"، قبل أن يهدي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قميصا مطبوع عليه رقم 22 من الخلف.

وأكد الأمير تميم أن بطولة كأس العالم ستكون شيئا استثنائيا ولا يضاهي، وقال "نحن لا نمثل بلدنا فقط ولكن العالم العربي بأكمله".

ووجه فيفا الدعوة إلى جميع الأعضاء لحضور الكونجرس، بما في ذلك الاتحاد الروسي، رغم استبعاد منتخب روسيا من الملحق الفاصل المؤهل للمونديال في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكان أليكسي سوروكين رئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا 2018، حاضرا خلال الكونجرس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان وفد أوكراني سيشارك أم لا.

وخلال النداء على أسماء الدول المشاركة، تم ذكر أسم أوكرانيا، لكنها قد تكتفي بالمشاركة بشكل افتراضي.

النسخة 72 من كونجرس الفيفا

وتشهد النسخة 72 من كونجرس فيفا التصويت على العديد من الموضوعات والمقترحات المهمة بشأن تطوير اللعبة.

وقال إنفانتينو إن النسخة المقبلة للمونديال ستكون أعظم بطولات كأس العالم في التاريخ ..معربا عن سعادته بالتواجد في الدوحة لإقامة كونجرس الفيفا ، ورحب بجميع الحاضرين بمختلف لغات العالم.

وتقدم رئيس الفيفا بالشكر الى دولة قطر واللجنة الاولمبية والاتحاد القطري لكرة القدم على استضافة فعاليات كونجرس الفيفا وقرعة نهائيات كأس العالم ويعقب ذلك استضافة النسخة الاولى من المونديال التي ستقام في منطقة الشرق الاوسط.

وشدد إنفانتينو على أن "دولة قطر ترحب بالعالم بأكمله في هذا الكونجرس، الذي نتجمع خلاله للمرة الأولى بعد ثلاث سنوات منذ اجتماع باريس في 2019 ، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجدط .

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انه يثق في قدرة كرة القدم لتلعب دورا في السلم وتوحيد الناس وعبور الحدود لكرة القدم،وقال "أسرة كرة القدم تمكنت من إرجاع اللعبة مرة أخرى في ظل تحديات جائحة كورونا ونجحت الأسرة في البقاء متماسكة، ومع الأحداث البشعة التي تحدث في اوكرانيا هناك عدة حروب أخرى ونحن نعيش في عالم يعيش في عنف ونحن نؤمن ببقاء كرة القدم لتوحد الجميع والرياضة تبقى لتجمع الناس".

وأضاف خلال تصريحاته ضمن أعمال كونجرس الفيفا "كأس العالم في روسيا كانت رائعة من جميع النواحي لكنها لم تحل مشاكل المنطقة ولم تخلق سلاما كاملا وانا واثق ان كرة القدم تعمل للتأسيس للسلم والتعاون".

وتابع : "أثق في قدرة كرة القدم لتلعب دورا في السلم وتوحيد الناس وعبور الحدود"، مضيفا "نجحنا في حصد 4.6 مليار دولار كإيرادات للفيفا واستثمرنا مليار دولار في كرة القدم النسائية وانا أثق أن أموال الفيفا لا تتبخر بل تذهب لمن يحتاجها ونحن نريد أن نستمر في الاستثمار لكرة القدم ، نحن لم نقترح إجراء كأس العالم كل سنتين بل أجرينا دراسة للجدوى".

وتستضيف الدوحة كونجرس الفيفا للمرة الثانية إذ سبق وأن استضافت كونجرس 2003، حيث شهدت آنذاك أعمال المؤتمر فوق العادة للاتحاد الدولي لكرة القدم كأول بلد عربي يستضيف هذا الحدث، وتم خلاله اتخاذ العديد من القرارات المهمة أبرزها تعديل قوانين الاتحاد الدولي بشأن السماح للاعبين الشباب الذين يحملون جنسية مزدوجة بتغيير المنتخب الذي يلعبون في صفوفه.

ويتضمن كونجرس الفيفا الـ72 في برنامجه العديد من النقاط أبرزها إقرار جدول الأعمال، واعتماد توصيات النسخة السابقة من كونجرس فيفا ، الذي أقيم في 21 مايو 2021 (عبر الإنترنت)، ومناقشة التقرير السنوي والعديد من التقارير المالية والأنشطة في عام 2021 ثم التصويت عليها، بالإضافة إلى التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والنظام الأساسي للكونجرس، ومناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء والمجلس خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 28 من نظام فيفا الأساسي .