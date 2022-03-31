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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرارات جديدة بكونجرس الفيفا بالدوحة

صدى البلد

عقد  مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجتماعاً علي هامش كونجرس الفيفا رقم. 72 في العاصمة القطرية الدوحة، حيث قام  بتبني لوائح جديدة تتعلق بإعارات اللاعبين في المباريات الدولية لكرة القدم.

ويعتبر هذا الاجتماع، الذي كان بصيغة مختلطة حيث لم يتمكن بعض الأعضاء من الحضور بسبب القيود المستمرة والمفروضة بسبب وباء جائحة كورونا (كوفيد 19)، بمثابة المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الفيفا بصورة شخصية منذ 24أكتوبر2019.

وبالاعتماد على توصيات لجنة حملة المصالح في رياضة كرة القدم في الفيفا، تمت الموافقة على هذه اللوائح لتسهيل تطوير اللاعبين الشباب وتعزيز التوازن التنافسي ومنع احتكار الأندية للاعبين. ومن المقرر أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في الأول من شهر يوليو لسنة 2022.

كما قام مجلس الفيفا بتمديد فترة التكليف الخاصة بلجنة التطبيع الحالية لاتحاد كرة القدم الإيفواري حتى 30 أبريل2022 وتعيين لجنة تطبيع لاتحاد ناميبيا لكرة القدم حتى 30 أبريل2023.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للمادة رقم. (45) الفقرة الأولى من لوائح الحوكمة الخاصة بالفيفا، قام مجلس الفيفا بصورة رسمية بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات الفيفا الرئاسية والتي من المقرر إجراؤها خلال اجتمعا كونجرس الفيفا رقم 73 المقرر عقده في عام 2023 حيث تمت الموافقة على التقويم الانتخابي، بما في ذلك الجدول الزمني وذلك وفقاً للتاريخ الرسمي الذي تم التأكيد عليه والخاص باجتماع كونجرس الفيفا.

ويؤكد التقويم أن الموعد النهائي للدعوة للانتخابات قد تم تحديده اليوم مع بدء الفترة الانتخابية التي تبدأ في 31مارس2022 كما تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من قبل الاتحادات الأعضاء في الفيفا لمدة أربعة أشهر قبل ميعاد اجتماع كونجرس الفيفا والموعد النهائي لإخطار الاتحادات الأعضاء في الفيفا بأسماء المرشحين المقترحين والمقبولين هو شهر واحد قبل ميعاد عقد كونجرس الفيفا مع انتهاء الفترة الانتخابية بانتخابات الفيفا الرئاسية في الكونجرس.

وعلاوة على ذلك، تلقى المجلس تقريراً مفصلاً عن التقدم المحرز في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما تم التصديق على القرارات الأخيرة التي اتخذها مكتب المجلس.

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا العاصمة القطرية الدوحة كرة القدم الفيفا

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