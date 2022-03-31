سوريا.. وزير الداخلية يلتقي خريجي دورتي القيادات العليا والأولى

أكد اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية السوري خلال لقائه اليوم الضباط خريجي دورتي القيادات العليا والأولى في وزارة الداخلية أن من أولويات عمل قوى الأمن الداخلي تأمين عوامل الأمن وترسيخ الطمأنينة والاستقرار فهي أهم المقومات التي تؤسس لكل مظاهر الحضارة والتقدم والبناء.

وأضاف الوزير الرحمون أن الخبرات المسلكية والقانونية والأمنية للخريجين تشكل دافعاً لهم نحو الارتقاء والتميز بعملهم وعطائهم وليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تعزيز سلطة القانون لضمان الحقوق والحريات وإرساء عوامل الطمأنينة والاستقرار بحسب بيان وزارة الداخلية.

وهنّأ اللواء الرحمون الخريجين وأوصاهم بطاعة رؤسائهم والاستفادة من خبراتهم في العمل والتعامل مع مرؤوسيهم بكل مسؤولية وأن يكونوا قدوة لهم من خلال تأدية مهامهم القيادية وترجمتها بالعمل الجاد بكل شرف ونزاهة وإخلاص.

وأثنى الوزير الرحمون على الجهود المبذولة من قبل إدارة معهد تدريب الضباط وكوادره التدريسية والتدريبية.