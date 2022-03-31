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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

العناني يتابع آخر المستجدات لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير

وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار

عقد، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا، بمقر الوزارة بالزمالك، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير تمهيدا لافتتاحه.  

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز للمستنسخات الأثرية، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والمشرف العام على صندوق السياحة، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج، وساندرا فريد المستشار الاقتصادي للوزير، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني للمتحف المصري الكبير، وممثلي تحالف حسن علام الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير.

وفي بداية الاجتماع، قدم ممثلو تحالف حسن علام الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف، عرضا تقديميا استعرضوا خلاله الموقف التنفيذي للتجهيزات اللازمة التي يتم إعدادها لتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الصور تتضمن آخر التصميمات ومخططات التشغيل الخاصة بأماكن تشغيل الخدمات بالمتحف.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف في التوقيتات المحددة تمهيدا لافتتاح المتحف.

وزير السياحة والاثار لمتحف المصري الكبير اللواء عاطف مفتاح مصر المتحف المصري الاثار

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