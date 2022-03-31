62 جريمة قتل في يوم واحد.. اعتقالات واسعة في السلفادور..فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن اعتقالات لـ أعدادا كبيرة من أفراد العصابات بدولة السلفادور .

وأوضح التقرير أن الشرطة في السلفادور قامت بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في كافة أنحاء البلاد بعد تعطيل الحكومة سلطات الطوارئ .

ولفت التقرير إلى أن قرارات الشرطة في السلفادور تاتي بعد تسجيل 62 جريمة قتل في يوم واحد فقط ، في ظل ارتفاع حاد للجرائم المنسوبة للعصابات

وقال أوزيريس لونا نائب وزير العدل في السلفادور ،:"نحن مفوضون من الرئيس لتنفيذ هذه العملية للتأثير على العصابات".

وتابع التقرير ان الحكومة في السلفادور تؤكد أن هذه الخطوة لحماية الشعب لكن عائلات عدد من السجناء تعتقد أن هذا الأمر مبالغ فيه

