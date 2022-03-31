القوات الروسية تنسحب من بعض النقاط قرب العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، برصد انسحاب لبعض القوات الروسية من مدينة بوتشا قرب العاصمة كييف.

فيما نفت روسيا تصريحات أوكرانيا، بشأن وضع موسكو ألغاما بحرية خارجة عن نطاق السيطرة في البحر الأسود.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن البحرية الأوكرانية زرعت 420 لغما في بحر آزوف والبحر الأسود في الفترة من 25 فبراير حتى 4 مارس.

ونفى مزاعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا كانت تنقب في البحر الأسود، مضيفًا: "منذ ذلك الحين، وتحت تأثير الرياح والتيارات السطحية، تنجرف الألغام بحرية في الجزء الغربي من البحر الأسود في اتجاه الجنوب.

كما نفى المسؤول الروسي تصريح زيلينسكي بأن حوالي 100 سفينة أجنبية محجوبة في الموانئ الأوكرانية، قائلاً إن كييف هي التي تحتفظ حاليًا بـ 68 سفينة من دول مختلفة في موانئ أربع مدن.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قالت في وقت سابق، إن روسيا تطلق ألغاما بحرية خارجة عن نطاق السيطرة في البحر الأسود.

وأضافت الوزارة: "لقد ثبت أن هذه الألغام البحرية لم تكن مسجلة حتى بداية عام 2022 لدى القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

ولفتت إلى أن الألغام التي تطفو الآن في البحر الأسود كان الروس قد صادروها في سيفاستوبول أثناء ضمهم لشبه جزيرة القرم في عام 2014، ويجري الآن إطلاقها في البحر لتشويه سمعة أوكرانيا أمام العالم.