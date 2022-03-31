عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر للمتابعين: كل سنة وإحنا طيبين ويارب صوما مقبولا

وفاء عامر
وفاء عامر

حرصت الفنانة وفاء عامر علي تهنئة المتابعين بمناسبة شهر رمضان الكريم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت وفاء عامر في تويتة لها: “كل سنة و إحنا طيبين أووووي و يا رب صوما مقبولا بإذنك يا رحمن يا رحيم كرمك و عفوك و رضاك أحبائي ادعو لكم بظهر الغيب فدعو لي”.

رمضان 2022.. تفاصيل مواجهة وفاء عامر للسحر في مسلسل بيت الشدة

وفاء عامر: مسلسل "بيت الشدة" فيه رعب وإثارة ويضم 55 موهبة شابة جديدة

وتنافس الفنانة وفاء عامر في رمضان هذا العام بـ مسلسل بيت الشدة، وهو أول عمل درامي لها من بطولتها المطلقة تشارك به في موسم رمضان، والذي تأمل أن يحقق النجاح المرجو منه، خاصة أن هذا العمل يعتمد بشكل كبير على بطولتها الى جانب مجموعة من النجوم. 

ونرصد في التقرير التالي تفاصيل مسلسل “بيت الشدة” وقنوات العرض.

قصة مسلسل “بيت الشدة” 

ينتمى مسلسل "بيت الشدة" الذى تقوم ببطولته وفاء عامر إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق، ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور، وهى عدم السير وراء الدجالين.

و تجسد وفاء عامر داخل احداث مسلسل “بيت الشدة” الشخصية الرئيسية بالعمل، وهى شخصية سيدة اسمها فلك هانم، وهي متزوجة ولديها ولد وبنت، وتتصف بأنها سيدة قوية و تحاول الاستيلاء علي الحارة التى تعيش فيها لتزيد من قوتها .

أبطال مسلسل “بيت الشدة” 

مسلسل “بيت الشدة” يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، بسنت حاتم، منى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدنى. 

الفنانة وفاء عامر وفاء عامر شهر رمضان الكريم شهر رمضان رمضان مسلسل بيت الشدة موسم رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

بعد تداول فيديو..ضبط المعتدي على زوجته بالطالبية واصطحابها عنوة من منزل العائلة

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

علي هامش كونجرس الفيفا.. الاتحاد المصري يعرض شكوى مباراة السنغال للكاف

في انتظار قرار حاسم.. 7 أسباب قوية تؤيد إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس أيمن منصور ندا سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف إعلاميين

موضوعات متعلقة

عامر وفدوى.. ميرنا نور الدين بصحبة مصطفى شعبان من كواليس دايما عامر

السر.. عمرو دياب يشوق المتابعين لأحدث أغانيه القادمة

السولية عن خسارة المنتخب: درس لينا كلنا وإللى حصل هيخلينا أقوى من الأول

جيبة تايجر.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا

بإطلالة صيفية.. لقاء الخميسي للمتابعين: حب نفسك العالم كله يحبك

كارمن سليمان: لو مكنتش مطربة كنت أحب أكون ميكب آرتيست.. فيديو

بشعر كيرلي.. أحدث ظهور لـ هنادي مهنى على إنستجرام

ترشيحاتنا

15 دقيقة.. تعادل بين الأهلي والزمالك في آخر مواجهات دوري محترفي اليد

الرئيس الأمريكي يقرر سحب 180 مليون برميل من احتياطي النفط

مسئول أمريكي يكشف عن خطة الجيش الروسي لإخضاع أوكرانيا

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب المرحلة الابتدائية

العقوبات الغربية على الروبل الروسي "فنكوش" .. تفاصيل

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بحلول شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

فيديو

طرح برومو برنامج رامز موفى ستار وفان دام كلمة السر ..فيديو

منى عراقي تبكي على الهواء: والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء |“فيديوجراف”

ابنته رفضت الصلح معه.. تطورات جديدة في أزمة الفنان رشوان توفيق |فيديوجراف

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. تحذيرات من الأرصاد في الأسبوع الأول بشهر رمضان|فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ