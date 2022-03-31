قصواء الخلالي تهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه واحدا من أعظم الخطباء في التاريخ العربي وواحدا من أفضل وأبلغ المفوهين في التاريخ الإنساني، نُقلت عنه حكم كثيرة وأبيات الحكمة والكثير من الامور والمنازعات التي فصل فيها، وكان من أعظم القضاة على مر التاريخ ومن أعلم العلماء في الفقه والدين والقضاء.

الشعر الكثير

وأضافت الخلالي، خلال تقديم حلقة الخميس، من برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "في الشعر الكثير من الحكمة والبلاغة والحب والكثير من الوقائع وما وراء الأحداث التي يمكن أن يؤرخ فيها الشعر الكثير من الوقائع المختلفة والمتنوعة".

ووجهت الإعلامية، التهنئة للشعب المصري بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المعظم بعد غد السبت: "نتمنى أن تكون هذه الأيام مباركة علينا ولنا بإذن الله، وأن تمر على الإنسانية بخير وسلام، وأن نتجاوز محطات صعبة من تاريخها".