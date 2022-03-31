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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فوائد الكزبرة.. كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون

الكزبرة
الكزبرة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

لسهولة الهضم وتقوية المناعة .. تعرفي على فوائد الكزبرة

فوائد صحية للكزبرة ليست فقط للهضم ولكن المناعة أيضا  فهي تضيف أكثر من مجرد إضافة النكهة والرائحة إلى طعامك. كما أن لها فوائد صحية متعددة بجانب الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم وصوديوم البوتاسيوم وفيتامين A و B و C و K. والبذور في الطبخ إليك 7 فوائد صحية مدهشة للكزبرة

 

"الزغطة" عند الأطفال.. تعرف على أعراضها وأسبابها

يمكن أن يحدث الفواق أو ما يسمى بـ “الزغطة” عند الأطفال  بدون سبب واضح وقد يسبب التعرض المفرط للأبخرة السامة  في الإصابة بالفواق

 إذا كنت تعاني من الفواق لأكثر من يومين ، فعليك طلب العناية الطبية و يمكن أن تساعد الأدوية في إيقاف الفواق إذا لم تنجح الطرق التقليدية. 

وفقا لموقع بولد سكاى الهندي  إذا كنت تعاني من أعراض مثل التنميل ومشاكل الفواق ، فيجب عليك استشارة الطبيب قبل أن يتسبب الوفاق في السكتة الدماغية خطيرة وتتطلب علاجًا فوريًا

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تعرف على أضرار عملية شفط الدهون الموضعية

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لصحة طفلك .. فوائد الجزر للرضع 

 

كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون وأهم الأعراض

مرض باركنسون هو اضطراب في الدماغ يؤدي إلى الاهتزاز والتصلب وصعوبة في المشي والتوازن والتنسيق .

تبدأ أعراض مرض باركنسون عادةً تدريجيًا وتزداد سوءًا بمرور الوقت، مع تقدم المرض ، قد يواجه الناس صعوبة في المشي والكلام، قد يكون لديهم أيضًا تغيرات عقلية وسلوكية ، ومشاكل في النوم ، واكتئاب ، وصعوبات في الذاكرة ، وإرهاق

3 أطعمة صحية للتخلص من الوزن الزائد قبل الصيف.. تعرف عليها

يفضل العديد من الأشخاص التخلص من الوزن الزائد قبل الصيف، وذلك لأرتداء الملابس الخفيفة بحرية، والأستمتاع بجو الصيف

ومن أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها للتخلص من الوزن الزائد قبل الصيف هي

 

 

 

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