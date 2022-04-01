أستاذ أدب شعبي: التراث الرمضاني المصري أثر على مظاهر جميع الدول.. فيديو

قال الدكتور خالد أبو الليل، أستاذ الأدب الشعبي، إن التراث المصري للاحتفال بشهر رمضان قد أثر في التراث الرمضاني حول العالم، خاصة التراث الرمضاني الأفريقي، "استمعنا لروايات الأفارقة الذين يحيون في مصر عن طقوس احتفالاتهم بشهر رمضان وجدناها مشابهة للمصرية".

وأضاف أبوالليل خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "فيه مشترك تراثي موجود عند الدول العربية أو الخليج وشمال أفريقيا والدول الآسيوية والإسلامية حول العالم، والتراث العربي في مصر مصرها المصريين وأصبح ذا طابع مصري، زي ألف ليلة وليلة وهي رواية من أصول هندية وعندما حضرت إلى مصر صدرتها للعالم كله بالطابع المصري".

وأوضح أنه وبداية من ليلة رؤية الهلال فاعتبرها المصريين أحد الأيام المشهودة، وكانوا المصريين يحتفلون به في بيت القاضي ويشترك فيه كل طوائف الشعب المصري من فقراء وأغنياء وتجار وصناع، "كانوا ينتظروا يعرفوا بكرة رمضان ولا لأ، وأول ما يعرفوا أن بكرة رمضان بيحتفلوا بالأغاني".

وفند: "أحد الرحالة الأتراك وبعد مجيئة لمصر فاعتبر أن ليلة رؤية هلال رمضان بعيد النساء، لأنه اليوم الوحيد التي كانت تشترك فيه السيدات مع الرجال في الفرحة التي تجوب أنحاء الشوارع المصرية، واشترطت بعض الزيجات على الزوج بضرورة حدوث ذلك مع زوجته خلال تلك الليلة".