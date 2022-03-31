بكري يقدم التعازي في وفاة اثنين من أبطال حرب أكتوبر ورجائي عطية..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر فقدت خلال الأسبوع الماضي اثنين من أبطال حرب أكتوبر، وهما الفريق عبدرب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق عبدالمنعم خليل، قائد المنطقة المركزية العسكرية.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن اللواء محمد صابر عطية، رحل يوم الأحد الماضي وهو صاحب التاريخ الوطني، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قدم التعازي للدور الوطني والمشرف لهؤلاء الأبطال.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه أيضا يوم السبت الماضي كانت هناك فاجعة كبرى بساحة محكمة جنايات الجيزة بوفاة رجائي عطية نقيب المحامين، الراحل كان مرتديا ثوب المحاماة لآخر لحظة بحياته في دفاعه عن 9 من المحامين.

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن رجائي عطية، كان يعشق مهنته حتى النهاية وله مواقف وطنية كثيرة .