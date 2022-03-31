القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان الكريم

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه و فروعه بالمحافظات ، بخالص التهنئة الى السيد الرئيـس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



و يدعو المجلس الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على السيد الرئيـس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعطاء، وأن يعينه على القيام بمهامه العظيمة لخدمة الوطن وحمايته والحفاظ عليه، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الوطن الغالى وجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالى مصر من كل سوء..