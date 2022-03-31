محمد الباقر مدافع منتخب العراق: أغلقنا صفحة عدم التأهل للمونديال القطري

أكد المدافع العراقي محمد الباقر ان لاعبي منتخب العراق كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية وان التوفيق حال دون تأهلهم لكأس العالم.

وقال الباقر في تصريحات صحفية بعد المباراة : "التعادل أمام سوريا انهي حلمنا؛ وكنا علي بعد خطوة من التأهل لكأس العالم المقبل ".

وتابع : "سنطوي هذا الصفحة وسنركز فيما هو قادم ؛ فنحن نمتلك جيلا قويا ولاعبين متميزين ".

تعادل سوريا والعراق :

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف مواجهة المنتخب السوري والعراقي في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال العالم في قطر 2022.



وبهذا التعادل وفوز الإمارات على كوريا الجنوبية خرج المنتخب العراقي من المنافسة على الملحق ليرفع رصيده للنقطة 9 في المركز الرابع وحل منتخب سوريا خامساً برصيد 6 نقاط.

سجل علاء الدالي هدف المباراة الأول لصالح منتخب سوريا في الدقيقة 3، فيما عادل أيمن حسين النتيجة لمنتخب العراق في الدقيقة 31 من عمر المباراة.