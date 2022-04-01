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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعة 1 أبريل 2022

صدى البلد

ينشر “صدى البلد" أسعار  الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية، اليوم السبت 1 أبريل 2022، وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور" لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بأنواعها في سوق العبور

سجل كيلو سمك البلطي “1” سعرًا يتراوح بين 22 و25 جنيهاً، وسمك البلطي نمرة "2" بين 19 و21 جنيهاً، وسمك البلطي الأسواني من 17 إلى 37 جنيهًا بحسب الحجم.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 90 و130 جنيهًا، وفقا للحجم، وسجل سعر كيلو سمك البوري 2 سعر 38 جنيهاً، وسجل سعر كيلو الماكريل نحو 25 جنيهاً.

فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسي 70 جنيها، ووصل سعر كيلو سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو.

كما سجل سمك المرجان “2” نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون “1” سجل نحو 46 جنيها.

وسجل سعر كيلو الأسماك الدنيس فى سوق العبور من 90 إلى 130 جنيهاً للكيلو، وتراوح سعر “السبيط - الكاليمارى - السابيا” فى سوق العبور بين 110 و170 جنيها، والكابوريا من 30 إلى 120 جنيها.

أسعار الجمبري فى سوق العبور

سجل الجمبري جامبو من 400 إلى 460 جنيها، والجمبري 1 من 300 إلى 350 جنيها، والجمبري 2 ما بين 200 و280 جنيها، والجمبري 2 مجمد من 85 إلى 165 جنيها، والجمبري 3 من 90 إلى 150 جنيها.

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