خطة على 5 سنوات لزيادتها.. الكهرباء : رفع الأسعار حاليًا شائعات |فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن وزارة الكهرباء لديها احتياطي من الكهرباء بما يلبي كافة الاحتياجات خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه لا يوجد أي تخفيف أحمال في شهر رمضان بإذن الله.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن وزارة الكهرباء شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة سواء من حيث الإنتاج أو برامج الصيانة، مشيرا إلى أن هناك غرف عمليات تتابع التغطية الكهرباء طوال الـ24 ساعة، لعلاج أي عطل أو مشكلة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن شركات الكهرباء مستعدة بشكل كامل لمواجهة أي مشكلة، وعلى المواطن أن يتابع استهلاكه حتى لا تتعدى فاتورة الكهرباء الميزانية.

أسعار الكهرباء

ولفت الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الحديث على رفع أسعار الكهرباء خلال شهر رمضان أمر غير صحيح.

ولفت إلى أن هناك خطة معلنة من قبل وزارة الكهرباء لرفع الأسعار على 5 سنوات، وما يتم الحديث عنه عن رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية مجرد شائعات.