أسعار الدولار اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 فى البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 تذبذب بين البنوك المختلفة بناء على إغلاقات الخميس، حيث سجل سعر الدولار بمستهل تعاملات، تراجع دقيق في سعر الدولار اليوم في بنوك كريدي أجريكول والمصرف المتحد وبنك مصر إيران، وعدة بنوك أخرى لم يتغير بها سعر الدولار اليوم .

أقل سعر للدولار

وسجل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه، في بنوك، المصرف العربي الدولي، بنك بلوم، بنك قناة السويس، وبنك قطر الوطني.

أعلى سعر للدولار

ووصل أعلي سعر للدولار، مصرف أبوظبي الإسلامي، كريدي أجريكول، المشرق، الكويت الوطني، وذلك بحسب أخر أسعار الدولار عبر المواقع الخاصة بالبنوك.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع «صدى البلد» فى التقرير التالى سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك تعمل في السوق المصرية، وذلك بحسب شاشات عرض سعر الدولار اليوم في تلك البنوك بمستهل التعاملات اليوم.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء، فيما سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 18.37 جنيه للبيع، بإستقرار على تعاملات الأمس.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تغيرا في بنك مصر حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك 18.27 جنيه للشراء، وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك 18.37 جنيه للبيع.