أخبار التعليم|مد فترة التقديم في المدارس المصرية اليابانية حتى 9 أبريل...بالتواريخ.. دليلك لأهم الظواهر الفلكية خلال شهر أبريل.. والانتهاء من مدرستين جديدتين فى مطروح

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بالتواريخ.. دليلك لأهم الظواهر الفلكية خلال شهر أبريل| كونوا على الموعد

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أبريل 2022 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

70 عاما على إنشائها.. ختام مؤتمر بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية اليوم الخميس ٣١ مارس فاعليات اليوم الثاني والأخير من مؤتمر "جامعة عين شمس ودورها في المجتمعين المصري - العربي ١٩٥٠ - ٢٠٢٠" في إطار احتفالات الجامعة بمرور سبعين عاما على إنشائها.

البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر رمضان.. غدا

يستطلال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر رمضان 1443غدا، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 2022، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

محافظ بورسعيد يبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اليوم الخميس ، في حضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور أكرم حسن وكيل الوزارة و أحمد والي وكيل المديرية ، وذلك في بداية زيارة نائب الوزير للمحافظة، لمتابعة وتفقد عدد من المواقع والأنشطة في قطاع التعليم.

الانتهاء من مدرستين جديدتين لتقليل الكثافة الطلابية في مطروح

أكد المهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أنه تم الانتهاء من عدد من المدارس لتقليل الكثافة الطلابية لرفع المستوى التعليمى لطلاب المحافظة .

تعليم القاهرة: القبول برياض الأطفال لغات ممتد حتى 29 يونيو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن استمرار القبول برياض الأطفال لغات حتي 29/6/2022.

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب المرحلة الابتدائية، للدخول على بنك المعرفة المصري.

مد فترة التقديم في المدارس المصرية اليابانية حتى 9 أبريل.. سجل الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، حتي ٩ إبريل ٢٠٢٢ من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

طالبة بشمال سيناء تفوز بالمركز الأول في الفصحى على مستوى الوطن العربي

حصلت الطالبة أماني أبو العلا توفيق من إدارة العريش التعليمية محافظة شمال سيناء، على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى لطلاب الثانوية.والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم علي مستوي محافظات الجمهورية.

إعداد القادة: المعهد يسعى لتأهيل الكوادر الشبابية بالوعي الحقيقى بكافة قضايا الوطن

نظم معهد إعداد القادة ندوة بعنوان دور القوى الناعمة في مواجهة التطرف والإرهاب بالتعاون مع جامعة الفيوم وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب.

تفاصيل قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر

قدمت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة خدماتها المجانية المتنوعة في مختلف التخصصات لخدمة أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد و أبرق بمحافظة البحر الأحمر، على مدار ٥ أيام متتالية وفي إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".