أخبار التوك شو| مصطفى بكري لمنتقدي محمد صلاح: أنتم مرضى.. أحمد مجدي يعلن نهاية مشواره في "صدى البلد"

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها:

قدوة.. مصطفى بكري لمنتقدي محمد صلاح: أنتم مرضى ..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن لقاء مصر والسنغال كان به حجم إهانات كبير، معلقا “ الاعتداء على اللاعبين شيء مش ظريف”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن اللي حز في نفسي هي الحملات المتتالية من العناصر التخريبية ضد منتخبنا ولاعبنا الدولى محمد صلاح".

بحزن وصوت متقطع..أحمد مجدي يعلن نهاية مشواره بـ "صدى البلد"..فيديو

أعلن الإعلامي أحمد مجدي، عن رحيله عن قناه “صدى البلد”، معلقا “نهاية مشوار جميل بالنسبالي ورحلة مهمة في صدى البلد، وهروح لمكان جديد وبالتأكيد صدى البلد بيتي، اللى شاركت فيه”.

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن “صدى البلد فيها ناس كتير مهمة ورا الشاشة والكواليس وتفاصيل العمل، هما أهم من اللى بيظهروا على الشاشة”.

تاج الدين يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن معدل الإصابات في مصر ليس خطيرًا، موضحا أن مصر الآن في فترة آمنة بسبب انخفاض الإصابات، وانخفاض معدل الدخول إلى المستشفيات خلاف انخفاض معدل الوفيات.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن فيروس كورونا ما زال موجودا سواء على المستوى المحلي أو العالم، متمنيا عدم حدوث أي متحورات جديدة خلال شهر رمضان المبارك.

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مجلس الإدارة لم يجتمع، ولم يتخذ قرار بـ التجديد لـ المدير الفنى للمنتخب، أو الموافقة على قرار الرحيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن القرار لم يحسم حتى هذه اللحظة، وأن الاتحاد لم يجتمع.

متحدث الاوقاف : لن يتم إذاعة صلاة التراويح بمكبرات الصوت الخارجية

قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي لوزارة الاوقاف،أن درس العصر سيكون 10 دقائق وخاطر التراويح من 5 الي 7 قادئق، مع إقامة صلاة التراويح بضوابط العام الماضي وهى الالتزام بالمصلى الشخصي والكمامة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي .

وأضاف مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار " المذاع على قناة النهار، خلال الي أنه سيتم فتح مسجد الحسين مرة اخرى في شهر رمضان على أن يتم بث فيه اول صلاة جمعة من الشهر الفضيل.

سفير السعودية بالقاهرة: 10 مليارات دولار حجم ودائع المملكة في مصر

قال السفير أسامة نقلي، سفير السعودية في مصر، إن العلاقات السعودية المصرية تأسست بشكل قومي من خلال العلاقات الممتدة بين الشعبين، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تاريخية وطويلة.

وأضاف نقلي خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن العلاقات السعودية المصرية على مر العهود عبارة عن صرح يعلو من أجل خدمة المصالح المشتركة، مضيفًا أن مصر والمملكة العربية السعودية تقفان جنبًا إلى جنب سواء في العلاقة التنموية أو الاقتصادية.

خطة على 5 سنوات لزيادتها.. الكهرباء : رفع الأسعار حاليًا شائعات |فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن وزارة الكهرباء لديها احتياطي من الكهرباء بما يلبي كافة الاحتياجات خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه لا يوجد أي تخفيف أحمال في شهر رمضان بإذن الله.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن وزارة الكهرباء شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة سواء من حيث الإنتاج أو برامج الصيانة، مشيرا إلى أن هناك غرف عمليات تتابع التغطية الكهرباء طوال الـ24 ساعة، لعلاج أي عطل أو مشكلة.

التموين: 30% نسبة انخفاض الأسعار في معارض "أهلاً رمضان".. فيديو

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة تراقب المخزون الاستراتيجي من السلع، ومدى توافرها بشكل دوري.

وتابع "خليل"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الدولة تتعامل مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وفقًا للسيناريو الأسوأ، حيث قامت الدولة باتخاذ إجراءات خاصة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتم تحديد سعر الخبز السياحي.

هل سيكون هناك روبوت يساعد السيدات في المنازل .. شاهد الرد

قال الإعلامي أحمد فايق إن اليابان من الدول الشهيرة فى صناعة الروبوتات، ووجه فايق سؤالا لأحد المسئولين عن صناعة الروبوتات فى اليابان، وقال :" هل هناك أمل بأن يكون هناك روبوت يساعد فى الأعمال المنزلية، وذلك لـ التخفيف على السيدات" ورد المسئول اليابانى أن “ أظن ولكن التدريس لـ الأطفال أصعب من الأعمال المنزلية، ونحن سنقوم بتطوير روبوت التدريس أولًا”.



مايان السيد عن شخصيتها في "إلا أنا": أحلى دور عملته في حياتي|فيديو

حلت الفنانة مايان السيد، اليوم "الخميس" ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، وذلك بصحبة أسرتها.

وعلقت "مايان السيد"، على دورها في مسلسل "إلا أنا"، قائله،: "دوري في مسلسل إلا أنا أحلى دور عملته أو هعمله في حياتي، لأني كنت مهتمة بهذه القضية وبتقديم هذه الشخصية للمشاهدين".