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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير الأمريكي في ختام فترة عمله: تجربتي بمصر كانت رائعة

السفير الأمريكي بالقاهرة
السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين

 أكد السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين أن العمل كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في مصر يعد تجربة رائعة.

وقال كوهين -في كلمة مسجلة اليوم بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر- إن فترة عمله شهدت شراكة مثمرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشكل استثنائي.

واستعرض السفير الأمريكي الطفرة التي شهدتها العلاقات خلال الأعوام الأخيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث تمت إعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي في نوفمبر الماضي، كما تم تأكيد الالتزام بتعزيز الأهداف المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر، فيما يتعلق بالأولويات الثنائية وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن البلدين واجها معا جائحة كورونا، مذكرا بأن الحكومة الأمريكية قدمت 5ر23 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا للشعب المصري، كما تعمل شركات أمريكية مع مصر حاليا على إنتاج اللقاح.

وأوضح السفير جوناثان كوهين أن مصر والولايات المتحدة أنشأتا مجموعة عمل ثنائية حول المناخ.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال كوهين إن الشركات المصرية والأمريكية تعملان يدا بيد بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ أعلى مستوى له في التاريخ عام ٢٠٢١ بأكثر من 9 مليارات دولار.

كما استعرض السفير الأمريكي العلاقات الثقافية بين البلدين.

ووجه خالص الشكر العميق للشعب المصري على كرم الضيافة، متمنيا كل التوفيق للشعب المصري في المستقبل.

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