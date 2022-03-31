يحيى الدرع: سعيد بلقب الدوري مع الزمالك وأتمنى التتويج بالكأس الأول

أعرب يحيي الدرع نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بتحقيق لقب الدوري للموسم الحالي 2021-2022 مشدداً على أنه خاض لقاء الأهلي وهو يعاني من إصابة في الكتف.

وقال يحيي الدرع: "سعيد جدا بحصد بطولة الدوري وأشكر كل من ساندنا، تحاملت ولعبت المباراة بعد اصابة خفيفة في الكتف".

أضاف يحيي الدرع: "كان لابد من وجود كل العناصر الخبرة والحمد لله على توفيق الله واللاعبين".

وشدد يحيي الدرع: "أتمنى حصد لقب الكأس لأنها بطولة غالية عندي لأني لم أحصل عليها مع الزمالك وأتمنى أن أختم الموسم المحلي بحصد بطولتي الدوري والكأس".

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ببطولة الدوري للموسم الحالي 2021-2022 عقب تغلبه الكاسح على نظيره الأهلي بنتيجة 29-22 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من مرحلة تحديد بطل المسابقة.

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.