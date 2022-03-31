مدرب يد الزمالك: أنهينا بطولة ولم ننهي الموسم وشكرا للإدارة على المساندة

أعرب الإسباني أوليفر روي المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بتحقيق أًول بطولة محلية مع القلعة البيضاء بعد التتويج على حساب الأهلي بنتيجة 29-22 في المباراة التي أقيمت بنيهما مساء الخميس.



وقال المدير الفني لفريق اليد بنادي الزمالك: "مسابقة طويلة جداً أرهقت اللاعبين ولكن العشرين لاعبا بالإضافة لبعض الناشئين الذين استعنت بهم كانوا رجالاً وعلى قدر المسؤولية".

أضاف أوليفر روي: "أنهينا بطولة لكن لم ننهي الموسم ولن نحصل على راحة لأن لدينا بطولة الكأس يومي 7 و8 من شهر أبريل".



واختتم روي تصريحاته: "أشكر مجلس الإدارة والجماهير لمساندتهم الدائمة وأعدهم بمزيد من البطولات".