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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماذا يحدث في آسيا؟.. الصين تبدأ أكبر إغلاق بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

فرضت الصين إغلاقًا بسبب فيروس كورونا على نصف أكبر مدنها وعاصمتها المالية، شنغهاي، وبذلك تكون الصين قد بدأت أكبر إغلاق بسبب فيروس كورونا منذ عامين.

ووفقا لتقرير نشره موقع "DW" الألماني، سيقتصر ملايين الأشخاص في المركز المالي لشنغهاي على منازلهم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كانت شنغهاي، أكبر مدينة في الصين يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، تمكنت في السابق من التعامل مع حالات تفشٍ أصغر مع إغلاق محدود للمجمعات السكنية وأماكن العمل، إلا أن الإغلاق الحالي على مستوى المدينة هو الأكثر شمولاً في الصين منذ اندلاع الفيروس لأول مرة في ووهان.

وتم اكتشاف SARS-CoV-2 لأول مرة بوسط المدينة في أواخر عام 2019، ما أدى إلى حبس سكانها البالغ عددهم 11 مليونًا لمدة 76 يومًا في أوائل عام 2020.

وأكدت السلطات أن الإغلاق على مرحلتين لشنغهاي سيُستخدم لإجراء اختبارات جماعية.

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ولازلنا في قارة آسيا، حيث تخضع زعيمة ميانمار السابقة المحتجزة أونغ سان سو كي للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحد موظفيها بفيروس COVID.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قوله إن "بعض الأشخاص في شركتها أصيبوا بفيروس COVID-19 .. ولذا بقيت في الحجر الصحي ، رغم أنها لم تكن مصابة".

وعلى صعيد آخر، أبلغت كوريا الجنوبية عن تطور المتوسط ​​اليومي للإصابات الجديدة الأسبوع الماضي لأول مرة منذ أكثر من شهرين. 

ومع ذلك، من المرجح أن يستمر عدد المرضى في حالة حرجة والوفيات في الارتفاع وسط تفشي بوقود أوميكرون، حسبما قال مسؤولون.

وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) في كوريا الجنوبية ، الأسبوع الماضي ، عن ما معدله 350 ألف حالة جديدة في المتوسط، حيث قال مفوض KDCA جيونغ أون كيونغ إن هذا كان أول انخفاض بالمتوسط ​​الأسبوعي في 11 أسبوعًا.

كورونا الصين فيروس كورونا تفشي فيروس كورونا COVID-19

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