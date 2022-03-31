أزهري: اللي هيسافر برة مش هيلاقي روح رمضان زي مصر..فيديو

قال الشيخ أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف، إن شهر رمضان هو شهر الفرحة، لقوله تعالى “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون”، مؤكدا أن شهر رمضان يعد مغفرة عظيمة للذنوب، من الاستغفار والصدقات وإطعام الطعام.

وأضاف أسامة قابيل، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، “اللي عنده دورة تدريبية بيذاكر من أول اليوم، ابدأ بختمة القرآن والأعمال الصالحة”.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن اللى هيسافر برة مصر في أى مكان مش هيلاقي روح رمضان اللي في مصر، من الروحانيات الموجودة بالدولة.

وأشار الشيخ أسامة قابيل إلى أنه كلنا لدينا ذنوب ومعاصي والعيب أن نتركها دون استغفار وتوبة.