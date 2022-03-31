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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تختتم مشاركاتها بمعسكر وزارة الشباب "ابتكر وحقق حلمك"

وفد جامعة المنيا
وفد جامعة المنيا المشارك بالبرنامج

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، بأن وفدا طلابيا من الجامعة قد شارك بفعاليات المعسكر الختامي لبرنامج "ابتكر وحقق حلمك" الذي أطلق بتنظيم من الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز مصر تحت شعار " رحلتك إلي النجاح" بمشاركة 10 جامعات مصرية حكومية على مستوى الجمهورية لإمداد الطلاب المشاركين بخبرات الحياة العملية التي تؤهلهم لخوض مجالات سوق العمل.

 

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي سعي الجامعة إلى دمج وإشراك طلابها في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي بدورها تعمل على تشكيل وعيهم وتمدهم بالمعلومات والخبرات في مختلف المجالات مشيدًا بفعاليات المعسكر وبالتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة.

 

وأوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فعاليات المعسكر ضمت ورش عمل متنوعة حول "مهارات الاتصال، ومهارات حل المشكلة، ومهارات الادخار، ومهارات العرض، ومهارات القيادة الواجب توافرها في طلاب الجامعات، ومهارات البحث الفعال عن عمل، وكيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل محترف، ومقابلات العمل، وحماية المستهلك.

 

يأتي هذا المعسكر ضمن فعاليات النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب والتي تم خلالها المتابعة والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في المرحلة الأولي الأونلاين لانتقاء أفضل العناصر الطلابية للمشاركة بالمشاركة بالمعسكر الختامي ابتكر وحقق حلمك.

وذلك بإشراف وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ود.فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، ومحمد مختار مسئول النشاط العلمي بالإدارة.

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